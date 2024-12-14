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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

هل تواجه الحبس؟ فنانة إيرانية تثير الجدل بسبب غنائها بدون حجاب

باراستو أحمدى
باراستو أحمدى
أحمد إبراهيم
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أثارت الفنانة الإيرانية باراستو أحمدى حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها على خشبة المسرح أثناء حفلها الغنائى بدون حجاب. 

وتسبب هذا الأمر الذى أقدمت عليه باراستو أحمدى فى إثارة حالة من الجدل الواسع بعد تقديمها الحفل الغنائى الخاص بها، خاصة أن من المعروف فى إيران هناك عقوبات على النساء اللاتى يظهرن دون الحجاب، حيث ينص القانون على حبسها أو توقيع غرامة. 

وقررت باراستو أحمدى أن تعلن عن هذا القرار كنوع من التعبير عن حريتها.

وأكدت أنه لا بد من تغيير الفكر المجتمعى الذى يلزم المرأة بارتداء الحجاب. 

وأوضحت باراستو أحمدى، خلال الحفل، أن الغناء هو حق لا يمكن التغاضى عنه وتتمسك به إلى أقصى درجة. 

ومن المعروف أن فى إيران تلتزم النساء بارتداء الحجاب، ومن تخالف هذا الأمر تعرض نفسها إلى مساءلة قانونية، حيث توقع عليها عقوبة السجن أو الغرامة. 

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