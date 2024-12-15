حبس عصابة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام لعدد من الجهات الحكومية.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورد معلومات بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" وطابعة والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى ، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.