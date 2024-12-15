نائب محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكليفاته لنائبه المهندس عمرو لاشين بالمتابعة الميدانية لجهود أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات الجارى تنفيذها داخل جميع المناطق والأحياء السكنية بنطاق مدينة أسوان ، والتى تتم بدعم وتعاون للمعدات والمركبات والإمكانيات الخاصة بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز .

ورافقه خلال جولته رؤساء مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، وأيضاً محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، وسيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء .

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف جهود أعمال النظافة العامة لتعم كافة أنحاء مدينة أسوان ، وفى نفس الوقت داخل باقى المدن والمراكز .

وأشاد بالجهود المبذولة ، والتى تساهم فى إستعادة الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى ، لتكون جاهزة وفى أبهى صورها أمام أهالى المحافظة وضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .

فيما كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بالإستمرار فى أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح بأن هذه الجهود التى أسفرت حتى الآن عن إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م2 ، تأتى فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3840م2 .