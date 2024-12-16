رفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بأسوان

شهدت مدينة أسوان عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة، والرد على استفساراتهم، حيث ضمت الورشة التى تستمر على مدار 4 أيام ممثلين عن جهاز شئون البيئة ، وهيئة سلامة الغذاء ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومديرية الأمن طبقًا للقانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٩ ، وبحضور كل من العميد مهندس أحمد طعيمة مدير المشروع ، والمهندس إبراهيم السيد مساعد مدير المشروع.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى مجال تطوير خدمات المواطنين ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح محافظ أسوان، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود ، وفى أسرع وقت وفقاً لمنظومة التحول الرقمى ، وطبقاً للنهج المتطور داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار إلى أنه يتم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة والتى تساهم على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة .

وكان قد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى قامت بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بإشراف من الدكتور محمد سعيد مدير المديرية وذلك بدار رعاية البنين ، وساهمت القافلة فى إجراء الكشف الطبى للإكتشاف المبكر للأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالى المحافظة ، وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات ، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية .

وأكد أننا نعمل للإستمرار فى تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل ، ويتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .