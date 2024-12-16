استجابة لشكاوى الأهالي.. إنشاء مدرسة بقرية هيكل الجديدة بأسوان

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل، بالاستجابة لشكوى أهالى قرية هيكل الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية القنان بمركز إدفو من عدم وجود أى مدرسة فى قريتهم سواء فى المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية.

وأمر إسماعيل كمال، بسرعة التدخل والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتلبية مطالب أهالى القرية لتخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم فى إلحاقهم للمدارس المجاورة بالقرى الأخرى .

وأكد المحافظ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لهم .

فيما أوضح رئيس مدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم التنسيق مع مدير إدارة إدفو التعليمية لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تتكون من 2 قاعة أطفال و 6 فصول إبتدائى و 3 فصول إعدادى لتستوعب 116 طالب وطالبة ، فضلاً عن مكاتب إدارية وحجرات أنشطة ودورات مياه .

ولفت إلى وجود قطعة أرض مقترحة لإقامة المدرسة بقرية هيكل الجديدة بمساحة 4041 م2 ، وجارى السير فى إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المانحة لتحمل تكلفة الإنشاء ، وقيام الوحدة المحلية بنهو إجراءات التخصيص لتفنيذ ذلك على الوجه الأكمل .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى قامت بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بإشراف من الدكتور محمد سعيد مدير المديرية وذلك بدار رعاية البنين ، وساهمت القافلة فى إجراء الكشف الطبى للإكتشاف المبكر للأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالى المحافظة ، وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات ، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية .

وأكد على أننا نعمل للإستمرار فى تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل .