تعليم أسوان تنظم حفل أعياد الطفولة بمدرسة هيكل الرسمية لغات بإدفو

شهد عبدالسلام عبداللطيف وكيل إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان حفل أعياد الطفولة بمدرسة هيكل الرسمية لغات ، ورافقه راندا عبدالرحيم رئيس قسم الخدمات التربوية ، وأسماء المصرى موجه رياض الأطفال ، وبحضور الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان ومجلس أمناء المدرسة.

وقد استقبل الأطفال الحضور بأناشيد الترحيب ، وخلال الفقرات الفنية أظهر الاطفال مهارة عالية في الأداء وإظهار السلوكيات الإيجابية التى تعلموها من خلال المنهج الدراسي .

وفي كلمته قدم وكيل الإدارة الشكر والتقدير لمسئولى الخدمات التربوية ولموجهات رياض الاطفال على الجهد المبذول في الأنشطة التربوية والنهوض بمستوى تعليم الاطفال ، وبنهاية الحفل كرم وكيل الإدارة معلمات رياض الأطفال .

فيما عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بموجهى عموم المواد ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومسئول المطبعة السرية بحضورفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقد بدأ الاجتماع بترحيب السيد وكيل الوزارة بالسادة الحضور ، وقدم لهم التحية على مجهوداتهم والالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية .

واستعرض الرشيدى مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تبدأ ١٨ يناير وحتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ، وأكد حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة .

واستعرض الرشيدى مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تبدأ ١٨ يناير وحتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ، وأكد حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة .