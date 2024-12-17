أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلي 3244 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب 30400 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.91 جنيه للبيع و50.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 53.46 جنيه للبيع، و53.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 64.86 جنيه للبيع، و64.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.55 جنيه للبيع، و 13.51 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 165.57 جنيه للبيع 165.06 جنيه للشراء.





وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وأضاف “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر، المذاع عبر فضائية ”الأولى المصرية"، اليوم، الثلاثاء، أن ما يتم تداوله من أخبار على السوشيال ميديا فيما يخص الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مجرد تهويل، موضحًا أن البلاد تشهد طقسًا مستقرًا على أغلب الأنحاء.



وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك شبورة مائية خفيفة على محافظات شمال الجمهورية، منوهًا بأن اليوم تحديدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومنها مطروح وتستمر فرص الأمطار اليوم وغدًا.



وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل بين 20 و22 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه مع دخول فترة المساء تشهد قيم الحرارة انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، مضيفًا أن هناك اعتدال في سرعات الرياح وهذه الأجواء مستمرة على مدار الأيام المقبلة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى و الصغرى

القاهرة 22 11

شلاتين 26 20

الإسكندرية 21 11

مطروح 20 12

بورسعيد 21 14

حلايب 25 19

أسوان 26 12