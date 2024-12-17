محافظ أسوان يوجه بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.

وشدد المحافظ على أهمية وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم ، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 53 % من الخطة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إدراج كافة المقترحات والأفكار التى تم عرضها أثناء الجلسات التشاورية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 .

وكلف المحافظ بأهمية تحقيق أعلى معدلات من تحصيل الإيرادات لمساهمة ذلك فى زيادة التمويل لخطة العام القادم ، مع تفعيل لجان التخطيط المحلى بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق التكامل فيما بينها من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة .

مناشداً أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .