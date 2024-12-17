أهالى مرصفا يشيعون جنازة ربة منزل قتلها زوجها بالقليوبية

شيع أهالي قرية مرصفا بمركز بنها حنان هانى والتى راحت ضحية على يد زوجها في قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية لمثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

وقال والد المجنى عليها إن المتهم كان دائم التعدي عليها بالضرب وكان قد تسبب لها في كسر بالأسنان وكدمات بالعين، وكانت تأتي لنا ونعالجها ثم يعتذر ويتوعد بعدم تكرار الأمر وتعود معه إلى منزل الزوجية.

وأشار الأب، إلى أن المتهم منع ابنته عن زيارته هي وأولادها منذ عام ونصف، متابعا أنه لم يرها سوى جثة في ثلاجة الموتى بعدما عذبها المتهم وقتلها.

وتابع : المتهم ظل يعذبها حتى الموت ثم ذهب بها إلى المستشفى لمعالجتها ولكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة، وكان على طول قافل عليها هي وأولادها البنتين الصغار حتى أصيبوا باكتئاب.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتخلص زوج من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تعذيب الزوج زوجته حتى الموت، وفر هاربا، كما دلت التحريات أن المتهم والمجني عليها دائمي تعاطي المواد المخدرة والشجار الدائم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث.