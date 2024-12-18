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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار أسوان في 24 ساعة.. تكريم المعلم المثالى ومتابعة لملفات التقنين والتصالح

انشطة باسوان
انشطة باسوان
محمد عبد الفتاح
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شهدت محافظة أسوان على مدار يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024 العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة .

محافظ أسوان يعطى تعليماته لتحديد المهام والمسئوليات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول
 

أعطى إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب اتباعها بكل جهة من خلال خطة مفصلة للوصول للاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار والسيول للتعامل الفورى مع هذه الأحداث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محافظ أسوان يكرم المعلم المثالى لعام 2024
 

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعلم المثالى عن المحافظة لعام 2024 ، علاء عبد الله مصطفى أخصائى تطوير تكنولوجى بمدرسة الجعافرة قبلى الإعدادية بدراو وذلك تقديراً لحصوله على هذا اللقب المتميز لما قدمه من أداء مشرف خلال العام ، جاء ذلك فى حضور خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان ، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم .

إنجازات ملحوظة بملف التصالح في مخالفات البناء بأسوان.. تفاصيل
 

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مسئولى المحليات وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 6 أشهر الماضية معدلات إنجازات ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 26 ألف و 860 طلب ، وتم البت فى 23 ألف و 128 طلب ، وبنسبة إنجاز 86.10 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6982 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 94.7 %.

محافظ أسوان يوجه بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية
 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.

تعليم أسوان تنظم حفل أعياد الطفولة بمدرسة هيكل الرسمية لغات بإدفو
 

شهد عبدالسلام عبداللطيف وكيل إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان حفل أعياد الطفولة بمدرسة هيكل الرسمية لغات ، ورافقه راندا عبدالرحيم رئيس قسم الخدمات التربوية ، وأسماء المصرى موجه رياض الأطفال ، وبحضور الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان ومجلس أمناء المدرسة.

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