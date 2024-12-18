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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

شبه نهائي .. «زيزو» يقترب من التجديد للزمالك بهذه القيمة

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
سارة عبد الله
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة تعاطف شديدة مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، خصوصًا بعدما سافر إلى المغرب بصحبة حسين لبيب رئيس النادي، بعد وصول تأكيدات له بأنه سيتوج بالجائزة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "زيزو قيمة كبيرة ونجم كبير في إفريقيا، وموضوع سفره للمغرب دون تتويجه بالجائزة أمر "يضايق جدًا"، وما حدث درس مهم جدًا لنا جميعًا".

وأضاف: "ملف تجديد زيزو هو الأهم، وسوف يكون هناك جلسة بين رئيس الزمالك واللاعب عقب موقعة سيراميكا كليوباترا لتوقيع العقود، بعدما تم توصل لاتفاق شبه نهائي بين الطرفين، وينص الاتفاق على تقاضيه 70 مليون جنيه سنويًا".

وواصل: "زيزو طلب بشكل نهائي الحصول على 70 مليون، يدفع الزمالك منهم 50 مليون جنيه من خزينة النادي، بينما يتكفل بعض محبي الزمالك بـ20 مليون جنيه، وأبرزهم ممدوح عباس رئيس النادي السابق".

وأكمل: "زيزو طلب الحصول على نصف المبلغ (35 مليون جنيه) مقدم التعاقد كاش، ويتبقى تفصيلة واحدة وهي مقدم العقد الذي يسعى الزمالك لتدبيره في المرحلة المقبلة لغلق ملف تجديد عقد زيزو".

الزمالك زيزو أمير هشام

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