تواصل منافسات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ منافسات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة على مستوى إدارة شباب نصر النوبة .

وتم تنفيذ ذلك على ملاعب مركز شباب عنيبة تستمر فعاليات ومنافسات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة على مستوى إدارة شباب نصر النوبة في ألعاب كرة القدم الخماسي والشطرنج .

وشهدت المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة سعياً للوصول للنهائيات، وتتوالى المنافسات في الألعاب المختلفة.

فيما نظم نادى المركز الثقافى بالإدارة العامة للشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بمركز شباب بدر ورشة عمل متخصصة في فن كتابة السيناريو والحوار، وهو الذى يأتى فى خطوة نحو تنمية المواهب الإبداعية.

وقد حظيت الورشة بحضور كبير من أعضاء النادي، الذين تفاعلوا بفاعلية مع المحاضر، الكاتب المتميز طه حسين محمود، فيما استعرض الكاتب خلال الورشة الأسس والقواعد الأساسية لكتابة السيناريو والحوار، وشرح بالتفصيل كيفية بناء الشخصيات وتطوير الأحداث، وكيفية تأثير الأدوار الثانوية على سير القصة.

كما ألقى الضوء على أهمية دور الكاتب في توجيه مسار الأحداث بما يتناسب مع الظروف المحيطة والتغيرات المجتمعية.

بينما نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوة تثقيفية بمركز شباب أبو الريش بحري تُحيي القيم والتراث حيث تناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة التى تسلط الضوء على أهمية التمسك بالقيم الأصيلة والتراث العريق.

مع كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كما تم استعراض نماذج مشرقة من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.

فيما نظمت الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني "بناء جيل" بمركز شباب كوم أمبو التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء إنسان".

ويهدف المؤتمر إلى استثمار أوقات فراغ الشباب و النشء وبناء جيل واعٍ ومبدع قادر على المساهمة في بناء مصر الحديثة.