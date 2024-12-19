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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أوقاف أسوان تستكمل جلسات المنبر الثابت والدروس المنهجية للسيرة النبوية

انشطة اوقاف اسوان
انشطة اوقاف اسوان
محمد عبد الفتاح
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تستكمل مديرية الأوقاف بأسوان عقد جلسات المنبر الثابت بالاشتراك مع وعاظ من الأزهر الشريف بمساجد المديرية التابعة للإدارات الفرعية وذلك بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية.

ويتم متابعة تنفيذ هذه الأنشطة من خلال الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الادارات ، وفضيلة الشيخ محمود فخرالدين رئيس قسم الثقافة والارشاد ، كما عقدت الدروس المنهجية في السيرة النبوية بمسجد الرتاج العتيق إدارة الرديسية.

فيما تواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم.

وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي رئيس قسم شؤون القرآن الكريم. 

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه أشاد الشيخ محمود الرفاعى رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية حيث أن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل مدير مديرية الأوقاف بأسوان بأن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم. 

 وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شؤون الإدارات، ممثلًا عن فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمنطقة.

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