الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ.ازر في المناطق الشمالية بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في المناطق الشمالية من قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيا على الأقل، مساء الأربعاء، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلين أحدهما في جباليا والآخر بمدينة غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جرّاء قصف جوي إسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات إسرائيلي لمنزل بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت قنابل تجاه بوابات مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك الحين أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني وأدت لنزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وحولت أغلب القطاع الساحلي إلى ركام.