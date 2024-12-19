النار أكلت البضاعة.. الصور الأولى لحريق محل شمع بالقليوبية ومصرع 7 أشخاص

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث نشوب حريق بمحل شمع بشبرا الخيمة مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص جراء الحريق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني، بحي شرق شبرا الخيمة، والذي أسفر عنه مصرع 7 أشخاص وجرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق محل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.



وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.