محافظ أسوان: التعاون مع الجميع لتلبية المطالب الجماهيرية

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس لجنة الأمن والدفاع القومى بمجلس النواب والنائب الأول لحزب حماة وطن اللواء أحمد العوضى ، وذلك فى حضور ياسين عبد الصبور أمين الحزب بأسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التعاون المثمر والبناء لتلبية المطالب الجماهيرية بإعتبار أن المواطن هو هدفنا الأول كأجهزة تنفيذية وشعبية ، وسنعمل جميعاً على تحقيق آماله وطموحاته ، ورفع المعاناة عنه وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار إلى الدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية لمساندة الجهود التنفيذية ، والتواصل مع الوزارات والجهات المختصة لتحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هناك جهود مكثفة وتنسيق متواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة متكاملة للتطوير الشامل لقرية غرب سهيل بمركز أسوان ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والإستشفائية والسفارى ولتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع ممثلى أهالى قرية غرب سهيل لمناقشة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى مسئولى الإدارات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية.

وكان قد كلف الدكتور إسماعيل كمال بتشكيل لجنة فنية برئاسة معاون المحافظ للمشروعات للقيام بالمعاينة الميدانية وتفقد القرية لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لإجراء أعمال التطوير والتجميل والرصف اللازمة للمدخل والطرق والميادين الرئيسية ، مع الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لإضفاء الوجه الجمالى للقرية، بجانب إعداد دراسة متكاملة لتطوير السوق السياحى وتدعيمه بأرضيات وممرات الإنترلوك وإنشاء مظلات وتندات تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.