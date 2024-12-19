انطلاق مؤتمر "العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" بعلوم بنها السبت

تنظم كلية العلوم بجامعة بنها مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان " العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" ، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 21-22 ديسمبر الجاري .



وقال الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو تطوير البحث العلمي ودعم الابتكار و تسليط الضوء علي الدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعات في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الخضراء من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتبادل المعرفة بين الأكاديميين الباحثين والمهنيين من مختلف التخصصات حول كيفية مساهمة الجامعات في التنمية المستدامة ، وتعزيز التعاون وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجهات البحثية لدعم مبادرات التنمية المستدامة ، وتحفيز الحوار البناء حول كيفية مواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال النقاشا والعملية المتبادلة وأشار عميد الكلية ، إلي أن محاور المؤتمر تتضمن الطاقة المتجددة والخضراء ، وتدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة ، والموارد المائية وطرق معالجتها ، وتطبيقات المواد النانومترية ، وأثر التغيرات المناخية علي الزراعة والأمن الغذائي.



من جانبها أشارت الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن المؤتمر سيناقش 57 بحث مشارك بعدد 7 جلسات علمية في كافة محاور المؤتمر ، مضيفة أن اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر يتضمن معرض لأنشطة طلاب البكالوريوس بالكلية بمشاركة 17 بحث.