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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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انطلاق مؤتمر "العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" بعلوم بنها السبت

الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم
الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم
إبراهيم الهواري
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تنظم كلية العلوم بجامعة بنها مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان " العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" ، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 21-22 ديسمبر الجاري .


وقال الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو تطوير البحث العلمي ودعم الابتكار و تسليط الضوء علي الدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعات في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الخضراء من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتبادل المعرفة بين الأكاديميين الباحثين والمهنيين من مختلف التخصصات حول كيفية مساهمة الجامعات في التنمية المستدامة ، وتعزيز التعاون وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجهات البحثية لدعم مبادرات التنمية المستدامة ، وتحفيز الحوار البناء حول كيفية مواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال النقاشا والعملية المتبادلة  وأشار عميد الكلية ، إلي أن محاور المؤتمر تتضمن الطاقة المتجددة والخضراء ، وتدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة ، والموارد المائية وطرق معالجتها ، وتطبيقات المواد النانومترية ، وأثر التغيرات المناخية علي الزراعة والأمن الغذائي.


من جانبها أشارت الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إلي  أن المؤتمر سيناقش 57 بحث مشارك بعدد 7 جلسات علمية في كافة محاور المؤتمر ، مضيفة أن اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر يتضمن معرض لأنشطة طلاب البكالوريوس  بالكلية بمشاركة 17 بحث.

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