أخ وصديق.. مصطفى بكري ينعى الدكتور يحيى القزاز بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، قائلا "كنا 5 أشخاص أنا وهو وضياء رشوان ونبيل رشوان وعبدالله سليمان"، وكانت تربطنا علاقة صداقة قوية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن يحيى القزاز أخ وصديق، اختلفنا كثيرا ولكن القاسم المشترك ظل بيننا حتى الرحيل، وكان يصر على التواصل، كنا نختلف ولكن لم نفقد العلاقة الانسانية".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان رحل ومنذ يومين تواعدنا أن نلتقي ونتحدث بغض النظر عن الاختلافات السياسية، فالبقاء لله وخالص العزاء لأسرة الراحل الدكتور يحيى القزاز.