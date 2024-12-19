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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان بالقناطر الخيرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
إبراهيم الهواري
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إستقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مساء اليوم علي أسادوف رئيس وزراء دولة أذربيجان بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان بمناسبة ذكرى ميلاده ، وذلك بحضور الدكتور الخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بمصر .

بدأت مراسم اللقاء باستقبال محافظ القليوبية لرئيس وزراء دولة أذربيجان ، حيث تم وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان وزعيمها الشعبي والذي أصبح رئيساً لها بناءً على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية"،وذلك في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان في عددٍ من المجالات المختلفة، واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مقدماً التهاني لدولة أذربيجان بإنضماها للدول الثمان في مجال التنمية والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية، مثمناً جهود سفير أذربيجان ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

وحرص المحافظ علي صحبة رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية نهر النيل ملتقى الحضارات والقناطر الخيرية الحديثة والقديمة، حيث تقدم المحافظ بشرح له عن أفرع نهر النيل بالقناطر الخيرية والرياحات المتولدة منه، بالإضافة إلى احتواء مدينة القناطر الخيرية على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء التي تصل إلى أكثر من 500 فدان .

وأعرب رئيس مجلس وزراء أذربيجان عن سعادته بحسن استقباله على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، والتي تنال اهتماماً كبيراً من المحافظة، مشيراً إلى أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان والمحافظات المصرية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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