أهم أخبار كفر الشيخ.. المحافظ يفتتح بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية.. واجتماع لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث المهمة على مدار 24 ساعة، وجاء من بين هذا الأخبار المهمة الآتي..

1- «شباب كفر الشيخ» تطلق المهرجان الكشفى السنوي لعشائر الجوالة والجوالات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الكشفي السنوي، لعشائر الجوالة والجوالات، بنادى سخا الرياضى، ضمن خطة النشاط الكشفى للمديرية بمشاركة الفرق الكشفية من مراكز شباب المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

2- جامعة كفر الشيخ تعقد تدريبا لمنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة| صور

شهدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ فعالية تدريب لمنسقي الوحدة بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

3- محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية حتى ديسمبر 2024م

4- محافظ كفرالشيخ يفتتح بطولة ألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم|صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم، التي تُنظم ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية في مرحلتها الأولى