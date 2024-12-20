السكرتير العام المساعد بأسوان يستمع لمطالب أهالى قرى جرف حسين وبشاير الخير

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بعقد إجتماع تنسيقى للإستماع مطالب أهالى قرى جرف حسين ، وبشاير الخير بحضور القيادات التنفيذية والخدمية المعنية حيث يأتى ذلك فى إطار سلسلة الخدمات المتنوعة التى يتم تقديمها للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقد تم إستعراض المشكلات التى تواجه أهالى هذه القرى لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناه عن كاهلهم .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المتبادل بين الجهات التنفيذية لإزالة أى معوقات وتقديم كافة التسهيلات لحلها أولاً بأول ، لافتاً إلى أنه يتم الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية لنهو المشكلات التى يعانون منها فى القطاعات المختلفة ، وبالتالى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بمدينة أسوان وقرى خور عواضة والناصرية بمركز أسوان ، مشيرة إلى أن الجلسات إستهدفت توعية 500 سيدة وفتاة وشملت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً تنظيم ندوة توعوية لتسليط الضوء على مفاهيم الإعاقة والدمج داخل المجتمع ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة .

وقالت بأن الندوة إستهدفت 40 سيدة ورجل وفتاة من أهالى قرية العطوانى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان .