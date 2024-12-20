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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مشاهد إنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر" باللقاء الجماهيرى لمحافظ أسوان

لقاء محافظ أسوان مع المواطنين
لقاء محافظ أسوان مع المواطنين
محمد عبد الفتاح
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شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العديد من المشاهد الإنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر"، التى يتم تنفيذها تواكباً مع ما يتم تطبيقه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم .

واستمع الدكتور إسماعيل كمال لمطالب وشكاوى ومشكلات المواطنين، والذين قدموا شكرهم له لتلبية مطالبهم، وتكليف المسئولين بوضع الحلول العاجلة لها بما ساهم فى تحويل أحزانهم إلى سعادة بتحقيق أحلامهم ومطالبهم البسيطة .

ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومعاشات تكافل لعدد من الحالات الإنسانية ، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل ، فضلاً عن تقديم أجهزة للعرائس ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لبعض الحالات المرضية .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى من خلال الحملات الميدانية للتفتيش والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة بمختلف الأسواق إستمراراً لحرص المحافظة على الصحة العامة للمواطنين .

ووجه المحافظ بتكثيف العمل والتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم حملات دورية ومفاجئة على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بمختلف المراكز والمدن من أجل الإطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى ، فضلاً عن رصد أى مخالفات أولاً بأول، بما يساهم فى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية ومطابقة للإشتراطات الصحية والبيئية المقررة .

من جانبها أوضحت الدكتورة عزه زارع مدير عام الطب البيطرى أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو والأجهزة الأمنية تم تنظيم حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمختلف أنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن الحملة شارك فيها أطباء ومسئولى إداره المجازر والتفتيش بالمديرية وقد أسفرت عن ضبط 70 كجم من اللحوم البقرى والمفروف والكبدة المستوردة، حيث كانت هذه المضبوطات عبارة عن عرض وبيع لحوم خارج المجزر ومجهولة المصدر ، وتم تحرير 3 محاضر جنح ومخالفة ، كما تم التحفظ على هذه الكميات لحين صدور قرار النيابة العامة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

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