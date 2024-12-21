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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

فى حوار مفتوح..رؤساء النقابات يشكرون محافظ أسوان للجهود الملموسة بقطاعات العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح
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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاءته مع كافة فئات المجتمع الأسوانى حيث إلتقى برؤساء وممثلى النقابات المهنية والعامة والعمالية فى حواراً مفتوحاً وسط أجواء من المصارحة والشفافية الكاملة ، وشهد الحوار إستعراض العديد من المطالب والإحتياجات والشكاوى والمشاكل الجماهيرية التى تمس نبض الشارع الأسوانى ، وتم التفاعل المباشر معها من المحافظ بالتدخل الفورى لسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وذلك فى حضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

ومن جانبهم قدم رؤساء وممثلى النقابات شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان وجهازه المعاون على الجهود المتميزة والملموسة المبذولة على أرض الواقع فى كافة قطاعات العمل العام ، فضلاً عن إتاحة الفرصة بعقد هذا الحوار التشاركى ، والذى يعد الأول من نوعه للتعرف على الأراء والمقترحات والأفكار البناءة التى تصب فى صالح المواطن ، مؤكدين على أن ذلك يتم بإخلاص وتفانى فى العمل من أجل النهوض بمحافظتهم العريقة.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه حريص على فتح جسور التواصل مع كافة أطياف وفئات المجتمع الأسوانى ، وأن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع ، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتى فى مرحلة تحتاج إلى زيادة الوعى لدى الجميع لتظل جبهتنا الداخلية قوية بأبناء الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة وأفراد الشرطة للحفاظ على وطنهم الغالى مصر ، وتحقيق المزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة التحديات الجسام التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام .

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا نعمل جاهدين لخدمة ورضا المواطن الأسوانى ، والإستماع لمطالبه وشكواه ، وهو ما يتم عملياً أثناء الجولات الميدانية ، وفى اللقاءات الأسبوعية ، ويتم حلها بأسلوب علمى ممنهج ومحكم لتحقيق الإستدامة له .

وأكد المحافظ على أنه بالتوازى يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة للإسراع بدفع حركة العمل الجاد والإنتاج ضمن خطة الدولة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن الإهتمام بمختلف المشاكل العامة بقطاعات البنية التحتية ، وكذا ملف النظافة العامة ، والذى يتطلب تحقيق التكامل بين الجميع من خلال حملة سيتم إطلاقها تحت شعار " أسوان الجميلة " ، لتعود لمكانتها الحضارية ، ولتكون واجهة مشرفة بشكل جمالى راقى أمام أهلها وضيوفها من الزائرين من مختلف دول العالم .

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