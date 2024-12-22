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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

تعليم أسوان تعقد ورش عمل لمصفوفة البرامج التدريبية لشهادة الصلاحية للترقي

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان
محمد عبد الفتاح
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عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين فى أسوان سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير.

وتضمنت سلسلة ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين.

واعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.

وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة ، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.

وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.

وكان قد عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بموجهى عموم المواد ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومسئول المطبعة السرية  بحضورفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

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