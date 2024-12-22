الشباب والرياضة بأسوان تنظم المسابقة الدينية لدوري السيرة النبوية

تستكمل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ المسابقة الدينية دورى في السيرة النبوية وصحابة الرسول “ ص ” حسب الخطة الداخلية للإدارة العامه للشباب خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك ضمن التصفيات الجارى تنفيذها على مستوى المديرية بقاعة تعليم مدني مركز شباب المدينة .

وتشمل مراكز الشباب المشاركة بالادارات الفرعية مركز شباب الصعايدة قبلي إدارة الشباب ادفو ، ومركز شباب الصداقة الجديدة مركز شباب ابو ريش بحري ادارة الشباب اسوان، ومركز شباب فارس ادارة شباب كوم امبو، ومركز شباب مدينه دراو اداره شباب دراو، ومركز شباب عنيبة اداره الشباب نصر النوبة.

وقد تم تنفيذ تصفيات بينهم حيث اسفر الفوز لكل من مركز شباب الصداقة الجديده بأسوان ، والذى حصل على المركز الأول ، ومركز شباب الصعايده قبلى بإدفو ، والذى حصل على المركز الثانى.

بينما نظم نادى المركز الثقافى بالإدارة العامة للشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بمركز شباب بدر ورشة عمل متخصصة في فن كتابة السيناريو والحوار، وهو الذى يأتى فى خطوة نحو تنمية المواهب الإبداعية.

وقد حظيت الورشة بحضور كبير من أعضاء النادي، الذين تفاعلوا بفاعلية مع المحاضر، الكاتب المتميز طه حسين محمود، فيما استعرض الكاتب خلال الورشة الأسس والقواعد الأساسية لكتابة السيناريو والحوار، وشرح بالتفصيل كيفية بناء الشخصيات وتطوير الأحداث، وكيفية تأثير الأدوار الثانوية على سير القصة.

كما ألقى الضوء على أهمية دور الكاتب في توجيه مسار الأحداث بما يتناسب مع الظروف المحيطة والتغيرات المجتمعية.

بينما نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوة تثقيفية بمركز شباب أبو الريش بحري تُحيي القيم والتراث حيث تناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة التى تسلط الضوء على أهمية التمسك بالقيم الأصيلة والتراث العريق.

مع كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كما تم استعراض نماذج مشرقة من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.