المركز الثقافى الأفريقى بأسوان يستقبل خامس أفواج قطار الشباب

استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان خامس أفواج قطار الشباب الذى ينظمه وزارة الشباب والرياضة ليتوقف بمحطة المركز للموسم الشتوي الجديد بمشاركة (١٥٢) شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمع أعضاء الفوج للشرح المفصل عن مكونات المركز ورسالته واهدافه وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان اسوان وإهداءات الدول الأفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة ، وفي نهاية جولتهم قاموا بإلتقاط الصور التذكاريه داخل أروقة المركز المختلفة.

كان قد استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان رابع أفواج قطار الشباب الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ليتوقف بمحطة المركز للموسم الشتوي الجديد بمشاركة 230 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمعوا للشرح المفصل عن مكونات المركز ورسالته وأهدافه، وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان أسوان وإهداءات الدول الأفريقية و أسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة، وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المركز المختلفة.