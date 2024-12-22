نائب رئيس جامعة بنها تتفقد سير الامتحانات بكليتي التمريض والتجارة

تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير الامتحانات بكليتى التمريض والتجارة.



وأكدت نائب رئيس الجامعة حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.



واطمأنت الدكتورة جيهان عبدالهادي خلال جولتها على اللجان وحسن سير الامتحانات، كما أجرت سيادتها حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.



من ناحية أخرى أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة جاءت بالمركز 32 على مستوى العالم العربي طبقا للتصنيف العربي للجامعات لعام 2024، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، حيث شارك عدد 180 جامعة من 16 دولة عربية بزيادة 65 جامعة عن الإصدار الأول.



وأضاف "الجيزاوي" أن التصنيف يعتمد على أربع مؤشرات تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها وهم مؤشر التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي، ومؤشر الابداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع".



وأشارت الدكتور جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة بنها جاءت بالمركز 11 من ضمن 48 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية ظهرت لهذا الإصدار وبزيادة 20 جامعة عن الإصدار السابق.



الجدير بالذكر أن بلغ عدد الجامعات التي اشتركت في التصنيف 180 جامعة عددها كالتالي: عدد 48 جامعة من جمهورية مصر العربية، 41 جامعة من جمهورية العراق، 17 جامعة من الجمهورية اليمنية، 17 جامعة من المملكة الأردنية الهاشمية، 12 جامعة من دولة ليبيا، 10 جامعات من المملكة العربية السعودية، سبع جامعات من دولة فلسطين، ست جامعات من الجمهورية الجزائرية، ست جامعات من الجمهورية التونسية، خمس جامعات من الامارات العربية المتحدة، اربع جامعات من جمهورية سوريا، جامعتين من جمهورية الصومال، جامعتين من الجمهورية اللبنانية، جامعة من مملكة البحرين، جامعة من دولة الكويت، وجامعة من المملكة المغربية.