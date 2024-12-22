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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

موسم الرياض 2024 يجتذب نحو 12 مليون زائر لحضور فعالياته الترفيهية

موسم الرياض
موسم الرياض
محمد الصاحى
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أعلن لمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تحقيق موسم الرياض 2024 إنجازًا جديدًا بوصول عدد الزوار حتى الآن إلى 12 مليون زائر، في تأكيد واضح على النجاح الكبير والإقبال الجماهيري اللافت الذي يحظى به هذا الحدث العالمي.

 وبحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة أن هذا الانجاز يعكس التنوع المميز لفعاليات الموسم، الذي انطلق في أكتوبر الماضي وشهد مؤخرًا افتتاح العديد من المناطق الجاذبة، من بينها "ذا جروفز" و"سوق الأولين"، وهي إحدى المناطق المجانية التي تجمع بين الأصالة والإبداع، مسلطة الضوء على التراث السعودي والحرف اليدوية التقليدية، والأكلات الشعبية.

 كما افتُتحت مؤخرًا منطقة "كورشوفيل" ضمن "بوليفارد وورلد"، التي تقدم تجربة ثلجية استثنائية للزوار.

 وشهد "أسبوع الملاكمة"، المخصص لنزال الإعادة التاريخي بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري تحت عنوان Usyk, Fury Reignited in Riyadh، حضورًا جماهيريًا ضخمًا من داخل المملكة وخارجها، ما أضفى أجواء حماسية على الموسم.

 وجاء افتتاح منطقة "بوليفارد رن واي" الجديدة، التي انتظرها الجمهور بشغف، ليضيف بعدًا آخر للنجاح، وقد أُنشئت المنطقة بالتعاون مع مجموعة "السعودية"، لتأخذ الزوار في رحلة مبتكرة تجمع بين عالم الطيران والترفيه.

 ويؤكد هذا الرقم الجديد لعدد الزوار على النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، الذي يقدم تجربة متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، الحفلات الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية مبهرة في مناطق جديدة ومبتكرة.

السعودية الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض موسم الرياض 2024

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