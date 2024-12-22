نشوب حريق هائل بمصنع فوم بالعاشر من رمضان والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والمبردات، وجار السيطرة على الحريق واخماده فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف في محيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات أو خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق هائل في مصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء والمبردات وجاري السيطرة على الحريق واخماده فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف في محيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات أو خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.