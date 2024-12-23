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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

اختيار مواقع لإقامة سكن لكل المصريين في أسوان

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد لبحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإختيار المواقع التى سيتم تخصيصها لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى. 

يأتى ذلك فى إطار التنسيق البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الإدارات والمديريات التنفيذية وعدد من الجهات المعنية. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال تنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.

وكلف بمواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وأيضاً الأهالى لسرعة الإنتهاء من إعداد دراسة متكاملة تشمل عدد من المواقع المختارة التى تم رفعها مساحياً وتحديد إحداثياتها بدقة ، بجانب المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية اللازمة وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومى ( سكن لكل المصريين ). 

وخلال الإجتماع أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر مختلف مساحات الأراضى الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع لمركز الـ GIS وذلك لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملائمتها للخصائص السكانية المحيطة. 

وأكد، ضرورة أن يتوازى مع ذلك مراجعة قرارات التخصيص الصادرة من قبل لإقامة مشروعات قومية وذلك لبحث صلاحية تلك الأراضى ومدى إمكانية الإستفادة منها وإستغلالها لتنفيذ هذا المشروع القومى بمختلف المراكز والمدن .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة دوران عجلة العمل لإعادة الإنضباط والشكل الجمالى للشارع الأسوانى ، وخاصة فى المدن السياحية ، وهو الذى يتوازى مع إستمرارية مرحلة التقييم لكافة القيادات المحلية .

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