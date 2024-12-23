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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تعليم أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان
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عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان  اجتماعًا موسعًا بموجهى عموم المواد الدراسية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ، ورئيس المطبعة السرية ، ومدير مركز التطوير التكنولوجى.

وتم الاجتماع بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، والدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تنطلق ١١ يناير المقبل.

وفى بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور، وقدم التحية لهم على الجهود المبذولة منهم فى الفصل الدراسى الأول، وهو ما ظهر أثره جلياً خلال زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لأسوان الشهر الماضى، وإشادته بانتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس التى قام بزيارتها بإداراتى نصر النوبة وأسوان، والصورة المشرفة لتعليم أسوان . 

واستعرض وكيل الوزارة مع الحضور آخر التعليمات الوزارية الواردة بشأن الامتحانات وأوضح أن امتحانات الشهادة الاعدادية تعقد هذا العام بنظام "البوكليت" وهو عبارة عن دمج كراسة الإجابة مع ورقة الأسئلة فى كراسة واحدة ، وأنه قرر عقد تدريب استرشادى لطلاب الشهادة الاعدادية بجميع المدارس الاثنين ١٢/٢٣ والخميس ١٢/٢٦ للتدريب على نظام الامتحان ونوعيات الأسئلة والاجابات ، ونشر نماذج استرشادية متعددة لجميع المواد الدراسية الأساسية على الصفحة الرسمية للمديرية " بوابة أسوان التعليمية "ومشاركتها على صفحات الإدارات والمدارس .

وأوضح موجهو العموم أنه تم عقد عدد من التدريبات خلال الأسابيع الماضية للسادة الموجهين والمعلمين بالإدارات للتعريف بنظام "البوكليت " ومفردات الاختبار، بجانب شرح طرق الإجابة عن الأسئلة خلال محاضرات التكثيف لطلاب الشهادة الاعدادية، وأشاد وكيل الوزارة بفيديو تعريفى عن نظام البوكليت لتوجيه الدراسات الاجتماعية .

وكلف وكيل الوزارة موجهى العموم بعقد اجتماعات مع الموجهين الأوائل والموجهين بكافة الإدارات للانتهاء من وضع نماذج امتحانات النقل والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعلياً خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا، ومراعاة تطبيق ما جاء بالقرارات الوزارية ١٣٦، ١٣٧،١٣٨ .

وأشار وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات بدءاً من ١١ يناير طبقًا للخريطة المنهجية والخطة الزمنية، ومراعاة الأعياد الوطنية والدينية، وكذلك جداول مقترحة للمواد المضافة خارج المجموع ، ويتم الإعلان عنها على صفحة البوابة ويتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات النقل .

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