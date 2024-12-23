سبب تعطيل إعلان الأهلي تعيين مدير الكرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي لم يُعلن عن تعيين مديرًا للكرة حتى الآن، بسبب أن مارسيل كولر المدير الفني حتى اللحظة يرفض وجود أي شخص آخر، ويرى أن التعامل مع محمد رمضان شئ جيد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "نحن ننقل معلومة فقط، كولر سعيد بالتعامل مع محمد رمضان المدير الرياضي ويريد استمراره، ولا يؤيد فكرة تعيين مدير للكرة آخر حتى الآن".

وأضاف: "السبب الرئيسي في عدم إعلان تعيين وليد سليمان أو شخص آخر في منصب مدير الكرة، هو رفض مارسيل كولر وجود أحد".

وأكمل: "من الأسماء التي تم اقتراحها للعمل مديرا للكرة عماد النحاس، ولكن محمود الخطيب يميل إلى تعيين وليد سليمان".