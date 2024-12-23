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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مدير أوقاف أسوان يتابع سير العمل بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم

انشطة اوقاف اسوان
انشطة اوقاف اسوان
محمد عبد الفتاح
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قام الشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف بأسوان بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدعم التعليم الديني والثقافي.

ورافق فضيلته خلال الجولة الشيخ عادل جودة السيد، مدير الدعوة، والشيخ محمود عبدالرحيم، مدير إدارة الإدارات حيث التقى فضيلته بالدارسين ، وأثنى على الجهود المبذولة في تعليم القرآن الكريم ونشر الوعي الديني الوسطي.

وأكد فضيلة الشيخ سمير خليل خلال زيارته على أهمية دور المراكز الثقافة لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية في تعزيز القيم الدينية والتربوية، مشدداً على ضرورة الالتزام بمناهج الأزهر الشريف وأخلاقياته.

حضر الجولة المحاضرين بالمركز، والذين عبّروا عن امتنانهم لزيارة فضيلة الشيخ ودعمه المستمر ، مؤكداً لجميع العاملين في خدمة الدين والوطن .

فيما تواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي رئيس قسم شؤون القرآن الكريم. 

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه أشاد الشيخ محمود الرفاعى رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية حيث أن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل مدير مديرية الاوقاف بأسوان بأن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم. 

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