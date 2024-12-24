محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية لأعضاء فوج سياحى من دولة الهند

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتوزيع الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحى من دولة الهند الصديقة جاء ذلك أثناء قيامهم بالتجول بحديقة بلازا درة النيل للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية .

وأجرى المحافظ حوار معهم فى حضور ياسر جاد الرب مدير عام السياحة بأسوان ، حيث أكدوا على إستمتاعهم بالأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة ، مشيدين بحالة الأمن والأمان التى لمسوها خلال برنامجهم السياحى ، بالإضافة إلى إشادتهم بحالة النظافة العامة الموجودة بمدينة أسوان ، علاوة على حفاوة الإستقبال والترحاب وكرم الضيافة من أهالى أسوان .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن عروس المشاتى جاهزة دائماً لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين ، وخاصة خلال الموسم الشتوى الذى تتميز فيه زهرة الجنوب بالطقس المعتدل والشمس الذهبية المشرقة ، لافتاً إلى أننا نرحب بمختلف جنسيات العالم للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التى تتجسد فى المعالم والمزارات والمناطق الأثرية ، فضلاً عن الطبيعة الخلابة وتنوع الأنماط السياحية .

هذا ووسط أجواء من الشفافية والمصارحة والموضوعية الكاملة ، إستكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة اللقاءات والحوارات المجتمعية التشاورية مع ممثلى القيادات الطبيعية والشعبية بنطاق حى شرق مدينة أسوان للإستماع إلى الشكاوى والمشكلات والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لوضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، فضلاً عن التعرف على المقترحات والأفكار لتحقيق الأسلوب الأمثل فى إدارة منظومة العمل داخل أكبر الأحياء بما يصب فى صالح المقيمين فيه .

وأثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، علاوة على القيادات التنفيذية المعنية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هدفنا الأول دائماً هو تحقيق رضا المواطن الأسوانى ، وهو ما سيعينا لتنفيذه خلال الـ 6 أشهر الماضية ، ونعمل على توفير الخدمات بالجودة العالية له وفقاً للنهج الذى تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لكل مواطن .