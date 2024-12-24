إعدام 227 كجم سلع منتهية الصلاحية بمطعم شهير بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بجهاز حماية المستهلك بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض في هذا الشأن .

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية .

وفى هذا الإطار شن فرع جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بمديرية الصحة حملة إستهدفت ضبط 227 كجم من سلعة البسطرمة منتهية الصلاحية ، واللحوم المفرومة مجهولة المصدر وذلك داخل مطعم شهير بدائرة قسم أول أسوان حيث تم تحرير محضر جنحه إقتصادية ، وتم العرض على النيابة العامة ، والتي أصدرت قرارها بالإعدام الفورى للمضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهة المخالفة .

وشارك فى جهود الحملة أحمد عبد القادر وسيد فواز من جهاز حماية المستهلك ، وشريف أشرف ومحمود هاشم وطاهر هانى من الصحة .

فيما استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة اللقاءات والحوارات المجتمعية التشاورية مع ممثلى القيادات الطبيعية والشعبية بنطاق حى شرق مدينة أسوان للإستماع إلى الشكاوى والمشكلات والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لوضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، فضلاً عن التعرف على المقترحات والأفكار لتحقيق الأسلوب الأمثل فى إدارة منظومة العمل داخل أكبر الأحياء بما يصب فى صالح المقيمين فيه .

وأثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، علاوة على القيادات التنفيذية المعنية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هدفنا الأول دائماً هو تحقيق رضا المواطن الأسوانى.