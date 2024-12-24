محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائيةبسوق إدفو

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو ، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى إطار التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق ، وكافة الجهات المختصة يتم بشكل متواصل إفتتاح المعارض الدائمة لتعم كافة أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية ، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

مشيداً بهذه الجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية ، والقطاع الخاص ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية ، وفى نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ بإستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من إلتزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هدفنا الأول دائماً هو تحقيق رضا المواطن الأسوانى ، وهو ما سيعينا لتنفيذه خلال الـ 6 أشهر الماضية ، ونعمل على توفير الخدمات بالجودة العالية له وفقاً للنهج الذى تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لكل مواطن .

وأشار إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين كافة أطياف وفئات المجتمع لعبور هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا الغالى ، ولذا حرصنا على هذا اللقاء لإطلاع القيادات الطبيعية والشعبية على حجم الجهود والإنجازات التى تبذل بكل جد وإخلاص من الأجهزة التنفيذية في مختلف قطاعات العمل العام ، فضلاً عن تحقيق التكامل معنا للمبادرات التى يتم إطلاقها ، ومنها مبادرة " عودة أسوان الجميلة " ، والتى ستبدأ فعالياتها الأسبوع القادم ، لإستكمال الرؤى الجديدة الجارى تنفيذها لإدارة منظومة النظافة العامة .