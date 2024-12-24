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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائيةبسوق إدفو

جولات محافظ أسوان
جولات محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو ، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى إطار التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق ، وكافة الجهات المختصة يتم بشكل متواصل إفتتاح المعارض الدائمة لتعم كافة أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية ، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

مشيداً بهذه الجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية ، والقطاع الخاص ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية ، وفى نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ بإستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من إلتزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هدفنا الأول دائماً هو تحقيق رضا المواطن الأسوانى ، وهو ما سيعينا لتنفيذه خلال الـ 6 أشهر الماضية ، ونعمل على توفير الخدمات بالجودة العالية له وفقاً للنهج الذى تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لكل مواطن .

وأشار إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين كافة أطياف وفئات المجتمع لعبور هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا الغالى ، ولذا حرصنا على هذا اللقاء لإطلاع القيادات الطبيعية والشعبية على حجم الجهود والإنجازات التى تبذل بكل جد وإخلاص من الأجهزة التنفيذية في مختلف قطاعات العمل العام ، فضلاً عن تحقيق التكامل معنا للمبادرات التى يتم إطلاقها ، ومنها مبادرة " عودة أسوان الجميلة " ، والتى ستبدأ فعالياتها الأسبوع القادم ، لإستكمال الرؤى الجديدة الجارى تنفيذها لإدارة منظومة النظافة العامة .

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