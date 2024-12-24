تطور جديد في خدمة انستاباي لتحويل الأموال من الخارج.. ماذا حدث؟

في خطوة هامة نحو تعزيز التحويلات المالية، أعلن البنك المركزي المصري، تطورا جديدا بشأن خدمة "انستاباي" الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن تطبيق انستاباي يتيح إجراء حوالات مالية لحظيًا إلى مصر على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يسهل عملية التحويل ويجعلها أكثر سلاسة وفعالية.

خدمة انستاباي الجديدة

تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.

تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، وذلك مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.

ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.

تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو إحدى بطاقات الائتمان.

سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

قائمة الدول والبنوك المتاحة

في تطور جديد، أظهرت القائمة المبدئية الصادرة عن البنك المركزي المصري إمكانية التحويل من خلال 40 بنكًا وشركة صرافة من 7 دول عربية.

من المتوقع أن يزداد عدد الدول والبنوك المتاحة قريبًا، ما يعكس جهود البنك في تحسين الخدمات المالية الإلكترونية.

تتضمن هذه القائمة عددًا من الوكلاء في المملكة العربية السعودية مثل "البنك الأهلي السعودي كويك باي" و"تحويل الراجحي" و"إرسال - مصرف الإنماء"، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك والشركات في قطر والبحرين والأردن والكويت والإمارات وعمان.

وتضمنت بنوكا وشركات من دولة قطر فتشمل «الفردان للصرافة، الخليج ، مصرف قطر الإسلامي، الإسلامية للصرافة، العربية للصرافة»، ومن البحرين «اليوسف للصرافة، الزنج للصرافة»، أما وكلاء الأردن فتضم «شيفت للخدمات المالية، العلاونة للصرافة، مشربش ، خليل الرحمن ، أبو شيخة، زمزم ، كمال للصرافة».

وحول الوكلاء الدوليين في الكويت، فتتضمن «الملا للصرافة، الندى، الكويتية البحرينية، لولو، البحرين، الكويتية الهندية العالمية، الأنصاري، شركة أمان، شركة المزيني للصرافة، شركة وول ستريت، شركة جويا لوكاس».

ومن الإمارات «الفردان للصرافة، لولو، الرستماني الدولية، لاري، الغرير، رضا الأنصاري، الذهب»، ومن عمان «يوني موني للصرافة، الصرافة الحديثة، بنك مسقط».

أهمية التحويلات اللحظية

تهدف هذه الخدمة إلى تحسين البنية التحتية للخدمات المالية الإلكترونية، ما يعزز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد. تتماشى هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق اقتصاد رقمي متطور.

تساهم التحويلات المالية اللحظية في تلبية احتياجات العملاء بشكل سريع وفعال، حيث يمكنهم تحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان.