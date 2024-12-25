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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار أسوان في 24 ساعة.. توزيع هدايا فرعونية لفوج سياحي هندي وافتتاح معارض للسلع

لقاء محافظ أسوان مع فوج سياحى
لقاء محافظ أسوان مع فوج سياحى
محمد عبد الفتاح
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شهدت ساحرة الجنوب محافظة أسوان أحداث وأخبار وأنشطة وفعاليات متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتوزيع الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحى من دولة الهند الصديقة جاء ذلك أثناء قيامهم بالتجول بحديقة بلازا درة النيل للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية .

محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية لأعضاء فوج سياحى من دولة الهند

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو ، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية .

محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائيةبسوق إدفو

شهدت مدينة أسوان ، واقعة مشرفة كان بطلها الطفل النوبى " محمود سيد بشير 11 سنة ، والذى جسد نموذجاً مشرفاً للأمانة والشرف وحسن التربية وذلك من خلال قيامه برد مبلغ مالى لسائحة من دولة الأرجنتين ، عقب بيعه لبعض المشغولات اليدوية ، ونسيانها بأخذ باقى المبلغ .

أمانته أحدثت رواجا سياحيا.. طفل نوبي رد مبلغا ماليا لسائحة بأسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم.

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو-مرسى علم

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة اللقاءات والحوارات المجتمعية التشاورية مع ممثلى القيادات الطبيعية والشعبية بنطاق حى شرق مدينة أسوان للإستماع إلى الشكاوى والمشكلات والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لوضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

محافظ أسوان يلتقي بممثلي حى شرق ضمن اللقاءات والحوارات المجتمعية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بجهاز حماية المستهلك بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

إعدام 227 كجم سلع منتهية الصلاحية بمطعم شهير بأسوان

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