المركز الثقافي الأفريقي بأسوان يواصل استقبال زواره من طلاب المدارس

يواصل المركز الثقافي الأفريقي بأسوان استقبال زواره من طلاب المدارس ويعرض عليهم الأفلام التوعوية .

قامت مجموعة من أعضاء برنامج إدارة مياه الشرب فى صعيد مصر، بالتعاون مع المنحة السويسرية وشركة مياه الشرب بأسوان من جمعية أبناء أرمنت بأسوان، بزيارة المركز الثقافي الأفريقي.

واستمع أعضاء البرنامج للشرح المفصل عن مكونات المركز ورسالته وأهدافه، وتجولوا داخل قاعات المركز المختلفة، وشاهدوا تراث دول حوض النيل وماكيتات السد العالي وخزان أسوان وقاعة الوزراء وإهداءات الدول الأفريقية وساحة الأنهار وأحواض الأسماك.

فيما استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان رابع أفواج قطار الشباب الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ليتوقف بمحطة المركز للموسم الشتوي الجديد بمشاركة 230 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمعوا للشرح المفصل عن مكونات المركز ورسالته وأهدافه، وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان أسوان وإهداءات الدول الأفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة.

وفي نهاية جولتهم، التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المركز المختلفة.

هذا فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والأرصفة والستاندات المخالفة، والتعديات على حرم محور وطريق كسر الحجر استعداداً للبدء فى أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأهم شريان مرورى بمدينة أسوان.

وقال إسماعيل كمال إنه تمهيداً لقيام مديرية الطرق بتنفيذ أعمال الرصف، مع غيرها من جهود التطوير والتجميل، وذلك بعد إنهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأعمال المتعلقة بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بها بطول 2.2 كم، يجب التأكد تماماً من سلامة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى حتى يتسنى تنفيذ أعمال الرصف على الوجه الأكمل.

بينما شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، العديد من المشاهد الإنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر"، التى يتم تنفيذها تواكباً مع ما يتم تطبيقه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم.