قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة تسيطر على البلاد والرياح مستمرة| الطقس اليوم
طعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليل
بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام
نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم أول على موقع التعليم
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي بني سويف
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض حاد في درجات الحرارة
روسيا تحبط محاولات أوكرانية لإغتيال عسكريين رفيعي المستوى
قرارات بشأن الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع |مواعيد رسمية
في حماية القوات الخاصة .. بن غفير يقتحم الأقصي
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أسوان تواصل تنظيم مسابقة أوائل الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان
محمد عبد الفتاح
×

تابع مدير إدارة إدفو التعليمية الدكتور محمد حسين فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية فى اليوم الثالث والأخير لانطلاقها ورافقه راندا عبدالرحيم رئيس قسم الخدمات التربوية ، ومحمد عبدالله رئيس قسم التعليم الثانوى العام بقاعة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات فى ظل توجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وقدم الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول في إعداد وتنفيذ المسابقة ، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب.

فيما عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بموجهى عموم المواد ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومسئول المطبعة السرية  بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

وقد بدأ الاجتماع بترحيب السيد وكيل الوزارة بالسادة الحضور ، وقدم لهم التحية على مجهوداتهم والالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية .

واستعرض الرشيدى مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تبدأ ١٨ يناير وحتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ، وأكد حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة .

أما ما يتعلق بنظام امتحانات الشهادة الإعدادية، أشار السيد وكيل الوزارة أن الامتحان هذا العام سيكون بنظام (البوكلت) حيث يتم دمج ورقة الاسئلة مع كراسة الاجابة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة الغش لتحقيق العدالة ، حيث يتم وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

وتظريف كل (۲۰) ورقة (كراسة بوكلت) فى كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة ، مع التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

محطة السكة الحديد

الداخلية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن منشور عن بيع مناديل مخدرة في محطات السكة الحديد

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.. عبقري التلاوة وملك المقامات القرآنية

صيام الخميس

هل يجوز صيام الخميس بنية النافلة وقضاء يوم من رمضان؟ .. الإفتاء تجيب

هل حفظ القرآن للحصول على مكافآت مالية حرام

هل حفظ القرآن الكريم للحصول على مكافآت مالية حرام؟.. أمين الفتوى يرد

بالصور

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد