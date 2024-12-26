أسوان تواصل تنظيم مسابقة أوائل الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة

تابع مدير إدارة إدفو التعليمية الدكتور محمد حسين فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية فى اليوم الثالث والأخير لانطلاقها ورافقه راندا عبدالرحيم رئيس قسم الخدمات التربوية ، ومحمد عبدالله رئيس قسم التعليم الثانوى العام بقاعة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات فى ظل توجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وقدم الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول في إعداد وتنفيذ المسابقة ، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب.

فيما عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بموجهى عموم المواد ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومسئول المطبعة السرية بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقد بدأ الاجتماع بترحيب السيد وكيل الوزارة بالسادة الحضور ، وقدم لهم التحية على مجهوداتهم والالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية .

واستعرض الرشيدى مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تبدأ ١٨ يناير وحتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ، وأكد حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة .

أما ما يتعلق بنظام امتحانات الشهادة الإعدادية، أشار السيد وكيل الوزارة أن الامتحان هذا العام سيكون بنظام (البوكلت) حيث يتم دمج ورقة الاسئلة مع كراسة الاجابة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة الغش لتحقيق العدالة ، حيث يتم وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

وتظريف كل (۲۰) ورقة (كراسة بوكلت) فى كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة ، مع التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.