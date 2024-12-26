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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

تراجع جديد .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن
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قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن بأسعار الذهب محليا والتى شهدت تراجعا جديدا وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ الأعلى سعرا فى مصر، والمعروف باسم الذهب البندقي أو النقي وفقا لآخر تحديث :  4262  جنيها للشراء و 4245 جنيها للبيع.


وبلغ سعر الذهب عيار 21،  الأكثر انتشارًا  3730 جنيها للشراء - و3715 جنيها للبيع، بعدما سجل 3875 جنيهًا كأعلى سعر الخميس. 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى  3197 جنيها للشراء - و 3184 جنيها للبيع.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  2486 جنيها للشراء - 2476 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب  29840 جنيها بعدما سجل 31 الف جنيه الخميس 12 -12 ، وسجل 29720 جنيها للبيع.

مع العلم ان هذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب فى مصر تختلف من محل صاغة لآخر، وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدمالأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر.

كما ان هذه الأسعار تتغير علي مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب

وهناك  العديد من العوامل ايضا التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب وتجعله قابلا للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياًمنها  تحديد سعر الذهب عالميًا.

كما ان معدل سعر الفائدة عالميا يؤثر أيضا على سعر الذهب حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وايضا أسعار النفط عالميا لها تأثير على سعر الذهب، لان عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، لذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر البنك المركزي الدولار الذهب

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