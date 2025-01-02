الشباب والرياضة بأسوان تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين

تستكمل مديرية الشباب والرياضة بأسوان إقامة دورات تدريبية في التكنولوجيا وأساسيات الحاسب الآلى والرقمنة لرفع كفاءة العاملين طبقاً لخطة إدارة الموارد البشرية بواسطة قسم تنميه المواهب لموظفين الشباب والرياضة.

ويأتى في ظل ما يتطلبه العصر الحالي من اداء للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وما تحتاجه هذه المرحلة من إلمام لكافة العاملين بآليات العمل الحديثة والرقمنة وقدرة العاملين على انجاز الأعمال في وقت وعدد قليل من العاملين ولمواكبة رؤيه مصر 2030.

كما يأتى هذا ضمن سعى المديرية لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المختلفة بالمديرية وموكبة التطور والتحول الرقمى والذى يتدخل ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وقد تصمنت هذه الدورة إدارة الشئون المالية والحسابات والهيئات والادارة الاسترتيجية والشئون القانونى.

ونظم نادى المركز الثقافى بالإدارة العامة للشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بمركز شباب بدر ورشة عمل متخصصة في فن كتابة السيناريو والحوار، وهو الذى يأتى فى خطوة نحو تنمية المواهب الإبداعية.

وقد حظيت الورشة بحضور كبير من أعضاء النادي، الذين تفاعلوا بفاعلية مع المحاضر، الكاتب المتميز طه حسين محمود، فيما استعرض الكاتب خلال الورشة الأسس والقواعد الأساسية لكتابة السيناريو والحوار، وشرح بالتفصيل كيفية بناء الشخصيات وتطوير الأحداث، وكيفية تأثير الأدوار الثانوية على سير القصة.

كما ألقى الضوء على أهمية دور الكاتب في توجيه مسار الأحداث بما يتناسب مع الظروف المحيطة والتغيرات المجتمعية.

بينما نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوة تثقيفية بمركز شباب أبو الريش بحري تُحيي القيم والتراث حيث تناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة التى تسلط الضوء على أهمية التمسك بالقيم الأصيلة والتراث العريق.

مع كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كما تم استعراض نماذج مشرقة من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.