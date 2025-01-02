تعليم أسوان تختتم معسكر الملتقى الفكرى للطلاب المتفوقين والموهوبين

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان ختام فعاليات معسكر الملتقى الفكرى للطلاب المتفوقين والموهوبين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بحضور الدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، ولفيف من موجهى وأخصائى التربية الاجتماعية وعدد من المشرفين.

يذكر أن المعسكر أقيم على مدار ثلاثة أيام بمقر المدينة الشبابية، وشارك به ٤٠ طالب وطالبة من المتفوقين والموهوبين بجميع الإدارات التعليمية بمعدل ٢٠ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و ٢٠ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول استقبال الطلاب وتسكينهم وتنظيم لقاء ترحيب وتعارف بينهم، ومحاضرة عن "إدارة الوقت والمهارات الحياتية" ألقاها الدكتور الفيصل عبدالحميد عميد القبول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ثم محاضرة عن المشروعات القومية ألقاها الدكتور عبدالمنصف رشوان عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان سابقًا.