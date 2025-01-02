دراسة إنشاء فرع للبريد بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة

التقى الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بوفد هيئة البريد المصري لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة وجامعة أسوان.

ضم الوفد أشرف حسن مدير عام فرع البريد بأسوان، وعلاء غانم، نقيب نقابة العاملين بهيئة البريد الفرعية بأسوان.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين إن اللقاء تناول مقترح إمكانية إنشاء فرع جديد للبريد داخل الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، بهدف تقديم خدمات الهيئة للطلاب والعاملين بالجامعة، وكذلك لأهالي مدينة أسوان الجديدة والمناطق المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات البريد والتعاملات المالية والإدارية التي يحتاجها الطلاب والمجتمع الأكاديمي في هذه المنطقة المتطورة، ويأتي ذلك أسوة بتواجد فرع آخر للبريد داخل الحرم الجامعي في (صحاري)، والذي يخدم العاملين بالجامعة وطلابها وأهالي منطقة صحاري.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين بأن ذلك يأتى ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين جامعة أسوان وهيئة البريد المصرى، بهدف تيسير تقديم الخدمات للمجتمع الجامعي والمواطنين بشكل عام.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية هذا التعاون في تلبية احتياجات الطلاب والمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات البريدية في مناطق مختلفة من أسوان.

فيما قام اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك. وقد رافقه خلال جولته للجان الامتحانات كل من الدكتور الحسين عمار، المشرف على الامتحانات، والدكتورة رجاء عبد الله أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميمة محمد عبد الكريم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح الساعي، عميد الكلية.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك تُعد من الكليات المتميزة في جامعة أسوان حيث تتفرد بتخصصاتها المتنوعة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لموقعها المميز بالقرب من بحيرة ناصر.