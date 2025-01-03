أحداث متنوعة في أسوان على مدار 24 ساعة.. أنشطة وفعاليات عديدة

شهدت محافظة اسوان العديد من الأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 2/1/2024.

أحال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ملف مشكلة إنقطاع المياه ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان إلى المستشار عصام الدين خليفة المحامى العام لنيابات أسوان للتحقيق فيها.

محافظ أسوان يحيل مشكلة انقطاع المياه ببعض المناطق السكنية إلى النيابة

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

بلغ عدد السائحين من مختلف جنسيات العالم والزائرين المصريين الذين استقبلهم معبد إدفو تزامناً مع بداية العام الجديد أكثر من 9 ألف و 500 سائح وزائر، وأن هذا يعد بداية مبشرة لموسم سياحى قوي نشهده خلال هذا العام.

فى أسوان ..معبد إدفو يستقبل 9500 سائح من مختلف الجنسيات | شاهد

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان فى إطار الجهود المبذولة لإحتواء وإنهاء مشكلة عدم إنتظام المياه ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان .

محافظ أسوان يتواصل مع وزير الإسكان لإنتظام المياه ببعض المناطق السكنية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات داخل شارع بور سعيد بإجمالى 133 حالة إشغال.

رفع 133 حالة إشغال وتحرير 33 محضر مخالفة في حملة بكوم أمبو بأسوان

قام طه حسين، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالمرور الميدانى على المعرض الدائم للسلع الغذائية والأساسية المخفضة بسور مصنع السكر، حيث تم التأكد من توافر السلع، وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المناسبة وفقاً للتخفيضات المقررة.

متابعة ميدانية لجهود النظافة العامة وانتظام المعارض بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوان