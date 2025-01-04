استاذ علوم سياسية: جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية ليست جديدة

رد الدكتور جهاد الخرازين، استاذ العلوم السياسية، على مطالبة مصر لمجلس الأمن بضرورة إجبار إسرائيل على وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد جهاد الخرازين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس بجديد، فالقاهرة تضع القضية الفلسطينية ضمن أهم اولوياتها.

وأضاف محلل العلوم السياسية، أن مصر قدمت ومازالت تقدم مجهودات ضخمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية عبر تقديم المساعدات الدائمة لأهالى قطاع غزة.

31 شهيدًا



وتابع، استاذ العلوم السياسية: القاهرة تحاول بشتى الطرق إيقاف الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى تجاه أهالى قطاع غزة.

وكان يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، قال إنه بحسب المصادر الطبية الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ فجر اليوم والذي سقطوا في قطاع غزة يصل لـ 31 شهيدًا.

وأوضح أنه استشهد 3 فلسطينيين استهدفوا بسيارتهم عند شارع صلاح الدين شرق ميدنة دير البلح وسط القطاع، وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية بالقطاع مما أدلى لإندلاع النيران بها.