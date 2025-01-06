ميزات للذكاء الاصطناعي ستغير طريقة استخدامك للهاتف.. تعرف عليها

ميزات عديدة للذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية لا يمكنك تفويتها بعد أن أصبحت أدوات لا غنى عنها، إليك وفقا لموقع gizmochina بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي يجب استخدامها والتي تعمل على تحسين تجربة الهاتف الذكي:

1. ملخصات موجزة

في عصر المعلومات الزائدة، يعد التلخيص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا فقد تستخدم هذه الميزة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتكثيف المقالات الطويلة والمستندات وصفحات الويب في ملخصات موجزة. سواء كنت تحاول فهم النقاط الرئيسية لمقال إخباري أو مراجعة بحث سريعًا، فإن التلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لك وقتًا وجهدًا قيمين.

2. تحرير الصور

يمكن لأدوات تحرير الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين الصور تلقائيًا وضبط الإضاءة وتوازن الألوان والقيام بتعديلات إبداعية وتمكن ميزات مثل وضع الصورة الشخصية و ومرشحات الذكاء الاصطناعي المستخدمين من التقاط صور مذهلة بأقل جهد.

3. ميزة البحث الدائري

تعد ميزة البحث الدائري مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتيح لك البحث عن أي شيء على شاشتك عن طريق تحريك دائرة حوله بإصبعك أو قلمك وذلك للبحث عن معلومات حول الصور أو الأشياء أو النصوص مباشرة من شاشتك

4.ضغطات المفاتيح.

أصبحت النصوص التنبؤية والكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تجربة المراسلة الخاصة بنا. من خلال تعلم أسلوبك في الكتابة والكلمات التي تستخدمها بشكل متكرر، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالكلمة أو العبارة التالية، مما يوفر لك الوقت وضغطات المفاتيح.

تساعد هذه الميزة أيضًا في تصحيح الأخطاء المطبعية والنحوية، مما يضمن التواصل الواضح والفعال.