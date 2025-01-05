إزالة 300 طن مخلفات وردش مباني وتركيب أعمدة إنارة بشبين القناطر

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحملة المكبرة التى أقيمت لرفع مخلفات هدم وبناء بملكية خاصة شملت إزالة 300 طن تراكمات ومخلفات هدم بناء ورتش والأتربة.

وذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة سلوى أبوالعنين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بعمل حمله مكبرة بمدينة شبين القناطر و مسئولي ومعدات الحملة الميكانيكية وإدارة الكهرباء والاشغالات والنظافة وشرطة المرافق ومركز شرطة شبين القناطر حيث تم رفع الأتربة ومخلفات رتش وهدم بناء متواجدة علي ارض أملاك خاصة وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتابع محافظ القليوبية إنارة الطريق محل الشكوى حيث لا يوجد اعمدة منذ سنوات عديدة نظرا لوجود طرق شوارع رسمية بديلة عن هذا الطريق المستحدث منذ سنوات وبناءا عليه تم مراجعة مهندسة التنظيم بشبين القناطر لمراجعة المخطط التفصيلي لتحديد الشارع علي المخطط علي الطبيعه.

وعلى الفور تم تركيب أعمدة الإنارة استجابة لمطالب المواطنين بالمنطقة وتم زرع أعمدة الإنارة للمنطقة محل الشكوى ، وقد تم تكليف مدير إدارة الطب البيطري بشبين القناطر بعمل حملة مكبرة علي الكلاب الضاله بهذه المنطقة.



وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدؤوبة لأعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة، مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية. كما شدد على أهمية الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة.



يأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة القليوبية المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسعى المحافظة من خلال توفير معدات حديثة وفعالة إلى رفع كفاءة عمليات النظافة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع والمناطق، مما يُساهم في خلق بيئة صحية وحضارية آمنة لجميع المواطنين.