تعرف على أحداث وأنشطة أسوان خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت محافظة أسوان العديد من الفعاليات والأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق 5/1/2025.

عقد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لقاء موسع مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية لإعلان إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان.

وفى السياق، وجه أهالى المناطق المتضررة شكرهم لوزير الإسكان ومحافظ أسوان وقيادات الوزارة والمحافظة لما تم بذله من جهود على مدار الأيام الماضية مما ساهم فى إنهاء مشكلة عدم انتظام مياه الشرب.

محافظ أسوان: الأطقم الفنية واصلت الليل بالنهار لإنهاء مشكلة عدم انتظام المياه

قدم المهندس شريف الشربيني، بالاعتذار للأهالي والقيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان عن الأزمة، مؤكداً أنه سيتم العمل على عدم تكرارها بأي حال من الأحوال، وأنه ستكون هناك متابعة مستمرة لكل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، مؤكدا الدعم الكامل لكل أهل أسوان.

تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع قيادات وأهالى أسوان

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، والذى يواكب يوم 15 يناير القادم ، وتوجيه كافة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوافق أيضاً مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى .

أسوان: إلغاء إحتفالات العيد القومى وتوجيه الإعتمادات لدعم مياه الشرب

أكد الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في مختلف كليات الجامعة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة أسوان: الامتحانات تسير بشكل منتظم فى مختلف الكليات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل برفع أكثر من 750 طن من المخلفات والتراكمات والأتربة مع التوسعة لطريق الحاجر الدائرى لتسهيل حركة جرارات القصب وذلك ضمن مبادرة “ كلنا إيد واحدة ”.

تكثيف النظافة العامة ورفع التراكمات بمدن أسوان