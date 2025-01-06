قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متابعة رئاسية..وزير الإسكان:مشروعات عاجلة لحل مشاكل مياه الشرب بأسوان
استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 6 يناير 2025
أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله فلماذا؟.. الإفتاء تنصح بهذه الأمور
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق
صحيفة كندية: ترودو يعتزم الاستقالة هذا الأسبوع
الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025
خالد الغندور: حسام حسن يرفض إلغاء معسكر يونيو.. وأبو ريدة ينقذ الأهلي
كوريا الشمالية تطلق أول صاروخ باليستي في العام الجديد
3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير
Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025
التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا
ألبس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تعرف على أحداث وأنشطة أسوان خلال الـ 24 ساعة الماضية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح
×

شهدت محافظة أسوان العديد من الفعاليات والأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق 5/1/2025.

عقد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لقاء موسع مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية لإعلان إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان. 

وفى السياق، وجه أهالى المناطق المتضررة شكرهم لوزير الإسكان ومحافظ أسوان وقيادات الوزارة والمحافظة لما تم بذله من جهود على مدار الأيام الماضية مما ساهم فى إنهاء مشكلة عدم انتظام مياه الشرب.

محافظ أسوان: الأطقم الفنية واصلت الليل بالنهار لإنهاء مشكلة عدم انتظام المياه

قدم المهندس شريف الشربيني، بالاعتذار للأهالي والقيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان عن الأزمة، مؤكداً أنه سيتم العمل على عدم تكرارها بأي حال من الأحوال، وأنه ستكون هناك متابعة مستمرة لكل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، مؤكدا الدعم الكامل لكل أهل أسوان.

تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع قيادات وأهالى أسوان

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، والذى يواكب يوم 15 يناير القادم ، وتوجيه كافة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوافق أيضاً مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى .

أسوان: إلغاء إحتفالات العيد القومى وتوجيه الإعتمادات لدعم مياه الشرب

أكد الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في مختلف كليات الجامعة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة أسوان: الامتحانات تسير بشكل منتظم فى مختلف الكليات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل برفع أكثر من 750 طن من المخلفات والتراكمات والأتربة مع التوسعة لطريق الحاجر الدائرى لتسهيل حركة جرارات القصب وذلك ضمن مبادرة “ كلنا إيد واحدة ”.

تكثيف النظافة العامة ورفع التراكمات بمدن أسوان

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

البنك الأهلي

888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية في الصاغة - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

محمد الشناوي

عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي

شهادة الميلاد

خطوات وسعر استخراج شهادة الميلاد 2025.. تفاصيل

ليلي علوي

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ترشيحاتنا

الفنان أحمد مكي وشقيقته

مش مجبر يشغلني.. حقيقة الخلاف بين أحمد مكي وشقيقته

القمة القبرصية اليونانية

القمة القبرصية اليونانية.. منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات

الأوعية الادخارية الدولارية

الأوعية الادخارية بالدولار.. عوائد مرتفعة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي

بالصور

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

جولدن جلوب 2025.. أنجلينا جولي وإيما ستون على الريد كاربت| صور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
جولدن جلوب

فيديو

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

المزيد