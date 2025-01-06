أمريكا.. عدة ولايات تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية| فيديو

أعلن حكام ولايات كنتاكي وميزوري وفيرجينيا حالت الطوارئ، ودعوا السكان إلى البقاء في منازلهم، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت منطقة الغرب الأوسط في أمريكا.

ووفق أحدث توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فإن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأظهرت مشاهد مصورة الطرق المحيطة بمدينة كانساس سيتي بعد أن أصبحت كـ"حلبة تزلج" للمركبات.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، في اجتماع طارئ، إن العاصفة الجديدة "من المرجح أن تتسبب باضطرابات كبيرة وظروف خطيرة على طرقنا"، مبيناً "قد تتسبب في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي قبل 24 ساعة فقط من اشتداد البرد في كنتاكي".

وفي الولايات المتحدة صباح الأحد، بدأت العاصفة تتجه شرقا مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تحديث صدر في وقت مبكر صباح الأحد إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق ما "سيجعل السفر محفوفا بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة".

ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدة الرياح، إلى "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي".

وبدأت هذه العاصفة الكبرى الأولى في عام 2025 في تعطيل حركة السفر. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "ويذر تشانل" المتخصصة في الأحوال الجوية سيارات تنزلق على الطرق السريعة المغطاة بالجليد في كانساس ومقطورات جرارات تنحرف بشكل خطير.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من عاصفة ثلجية في كانساس وميزوري، مع حزام من العواصف الشتوية والعواصف الجليدية يمتد إلى العاصمة الأميركية على الساحل الشرقي، ما يضع مساحة واسعة تصل الى 2400 كيلومتر تحت التهديد الفوري.

ونشرت الخطوط الجوية الأمريكية تحذيرا للسفر يغطي 46 مطارا من كانساس إلى نيوجيرسي.

وبدأ مزيج من الأمطار المتجمدة والثلج والبرد يضرب كانساس في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال "صائد العواصف" براين إمفينغر عبر منصة "إكس"، إن الطرق المحيطة بمدينة كانساس سيتي أصبحت "حلبة للتزلج".

لكن أحدث توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، مع توقع "ظروف عاصفة ثلجية" ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في الولاية.

وتوقعت الهيئة أن تتساقط ثلوج تراوح سماكتها بين 20 و36 سنتيمترا من شمال شرق ميزوري عبر جبال الأبلاش الوسطى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المناطق المحيطة بالعاصمة الفدرالية قد تشهد تساقط ثلوج بسماكة 25 سنتيمترا خلال ليل الأحد الاثنين، ما يجعل "السفر والإغلاقات غير المتوقعة" محتملة.

ويعقّد ذلك مهمة المشرعين الأمريكيين الذين يتعين عليهم بموجب الدستور أن يجتمعوا في الكابيتول هيل في السادس من يناير للمصادقة على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون عبر برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "سواء كانت هناك عاصفة ثلجية أو لا، لا يمكننا تأجيل المصادقة... وآمل أن يكون الحضور كاملا".