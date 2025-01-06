قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل قيام الليل في رجب.. 9 جوائز ربانية تجعلك لا تفوته بعد الآن
أمريكا.. عدة ولايات تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية| فيديو
القرض والكهرباء والبترول.. وزير المالية يعلن مفاجآت بالجملة ويطمئن المواطنين
عروض ليبية لضم كهربا.. والأهلي يطلب مليون دولار لإعارته
الكشف عن تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي
انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي
عام الانفصالات بين نجوم الفن.. أبرز حالات الطلاق في 2024
وزير المالية يزف بشرى: 2025 أفضل على الشعب والمستثمرين.. ولا زيادات في أسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة
سفير سلطنة عمان: التنسيق مستمر مع مصر لمواجهة التحديات الراهنة
عرضان من قطر لـ بيرسي تاو واللاعب يرحل خلال ساعات.. تفاصيل
مسئول روسي: أوكرانيا خسرت منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

أمريكا.. عدة ولايات تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أعلن حكام ولايات كنتاكي وميزوري وفيرجينيا حالت الطوارئ، ودعوا السكان إلى البقاء في منازلهم، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت منطقة الغرب الأوسط في أمريكا.

ووفق أحدث توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فإن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأظهرت مشاهد مصورة الطرق المحيطة بمدينة كانساس سيتي بعد أن أصبحت كـ"حلبة تزلج" للمركبات.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، في اجتماع طارئ، إن العاصفة الجديدة "من المرجح أن تتسبب باضطرابات كبيرة وظروف خطيرة على طرقنا"، مبيناً "قد تتسبب في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي قبل 24 ساعة فقط من اشتداد البرد في كنتاكي".

وفي الولايات المتحدة صباح الأحد، بدأت العاصفة تتجه شرقا مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تحديث صدر في وقت مبكر صباح الأحد إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق ما "سيجعل السفر محفوفا بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة".

ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدة الرياح، إلى "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي".

وبدأت هذه العاصفة الكبرى الأولى في عام 2025 في تعطيل حركة السفر. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "ويذر تشانل" المتخصصة في الأحوال الجوية سيارات تنزلق على الطرق السريعة المغطاة بالجليد في كانساس ومقطورات جرارات تنحرف بشكل خطير.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من عاصفة ثلجية في كانساس وميزوري، مع حزام من العواصف الشتوية والعواصف الجليدية يمتد إلى العاصمة الأميركية على الساحل الشرقي، ما يضع مساحة واسعة تصل الى 2400 كيلومتر تحت التهديد الفوري.

ونشرت الخطوط الجوية الأمريكية تحذيرا للسفر يغطي 46 مطارا من كانساس إلى نيوجيرسي.

وبدأ مزيج من الأمطار المتجمدة والثلج والبرد يضرب كانساس في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال "صائد العواصف" براين إمفينغر عبر منصة "إكس"، إن الطرق المحيطة بمدينة كانساس سيتي أصبحت "حلبة للتزلج".

لكن أحدث توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، مع توقع "ظروف عاصفة ثلجية" ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في الولاية.

وتوقعت الهيئة أن تتساقط ثلوج تراوح سماكتها بين 20 و36 سنتيمترا من شمال شرق ميزوري عبر جبال الأبلاش الوسطى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المناطق المحيطة بالعاصمة الفدرالية قد تشهد تساقط ثلوج بسماكة 25 سنتيمترا خلال ليل الأحد الاثنين، ما يجعل "السفر والإغلاقات غير المتوقعة" محتملة.

ويعقّد ذلك مهمة المشرعين الأمريكيين الذين يتعين عليهم بموجب الدستور أن يجتمعوا في الكابيتول هيل في السادس من يناير للمصادقة على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون عبر برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "سواء كانت هناك عاصفة ثلجية أو لا، لا يمكننا تأجيل المصادقة... وآمل أن يكون الحضور كاملا".

أمريكا عاصفة أمريكا عاصفة ثلجية بأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن

احذر.. زر في هاتفك قد يعرضك للحبس أو الغرامة

البنك الأهلي

888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق

ترشيحاتنا

توميكو إيتوكا

رحيل أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع نظام التخلص من السموم لمدة 30 يومًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع نظام التخلص من السموم لمدة 30 يوما؟

فيتامين ب 12

تكشفها يديك وقدميك.. 7 أعراض لنقص فيتامين ب 12

بالصور

جولدن جلوب 2025.. أنجلينا جولي وإيما ستون على الريد كاربت| صور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
جولدن جلوب

زوجة مجدي الهواري تثير الجدل بإطلالتها في باريس

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري

فيديو

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد